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Чемпионат Франции. 1 лига

​Зидан готов тренировать «ПСЖ» слухи

29 Октября 2021 • 14:33 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лилль
1.30 5.70 9.50
Через 5 ч. 31 мин.

В своё время руководители «ПСЖ» связывались с Зинедином Зиданом, желая пригласить его на тренерский мостик команды. Француз тогда отказывался, но теперь он открыт для такого варианта. Об этом на своей страничке в «Твиттере» пишет журналист Адриен Гренье со ссылкой на журналиста Санти Ауна.

Отмечается, что в настоящий момент Маурисио Почеттино ничего не угрожает. Однако если «ПСЖ» не будет отвечать ожиданиям, и Почеттино уйдёт в отставку, Зинедин Зидан может стать следующим тренером гранда Лиги 1.

Ближайший матч чемпионата «ПСЖ» проведёт сегодня, 29 октября. Команда Маурисио Почеттино примет «Лилль».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Октября 2021 в 15:59
А как же МЮ с гелевым другом???.... Наверное, бабосы закончились в отпуске... Хе...
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29.10  22:00 ПСЖ ... Лилль 1.33 5.8 8.8
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