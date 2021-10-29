В своё время руководители «ПСЖ» связывались с Зинедином Зиданом, желая пригласить его на тренерский мостик команды. Француз тогда отказывался, но теперь он открыт для такого варианта. Об этом на своей страничке в «Твиттере» пишет журналист Адриен Гренье со ссылкой на журналиста Санти Ауна.

Отмечается, что в настоящий момент Маурисио Почеттино ничего не угрожает. Однако если «ПСЖ» не будет отвечать ожиданиям, и Почеттино уйдёт в отставку, Зинедин Зидан может стать следующим тренером гранда Лиги 1.

Ближайший матч чемпионата «ПСЖ» проведёт сегодня, 29 октября. Команда Маурисио Почеттино примет «Лилль».