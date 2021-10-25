Анри рассказал, почему Месси не удаётся проявить себя в «ПСЖ»

Вчера Лионель Месси провел очередной безрезультативный поединок за «ПСЖ» в рамках французской Лиги 1, повторив тем самым собственный худший старт сезона в карьере. Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, в чем причина невыразительных выступлений аргентинца в Париже.

«Все просто – Мессии отрезан от команды и партнеров, он редко получает мяч, словно изолирован от остальных. Почеттино нужно понять, как использовать свою звездную тройку нападения вместе. Может, стоит кем-то пожертвовать и перевести Лео в центр», - поделился француз в разговоре с журналистами Marca.

Напомним, что у Месси после переезда в «ПСЖ» ноль голов и ноль ассистов в четырех матчах внутреннего первенства.