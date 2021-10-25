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Чемпионат Франции. 1 лига

Анри рассказал, почему Месси не удаётся проявить себя в «ПСЖ»

25 Октября 2021 • 18:47 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лилль
31.10 22:00

Вчера Лионель Месси провел очередной безрезультативный поединок за «ПСЖ» в рамках французской Лиги 1, повторив тем самым собственный худший старт сезона в карьере. Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, в чем причина невыразительных выступлений аргентинца в Париже.

«Все просто – Мессии отрезан от команды и партнеров, он редко получает мяч, словно изолирован от остальных. Почеттино нужно понять, как использовать свою звездную тройку нападения вместе. Может, стоит кем-то пожертвовать и перевести Лео в центр», - поделился француз в разговоре с журналистами Marca.

Напомним, что у Месси после переезда в «ПСЖ» ноль голов и ноль ассистов в четырех матчах внутреннего первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Тьерри Анри
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Комментарии (1)
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Kar.k4rych
25 Октября 2021 в 18:55
Плохому танцору паркет мешает.
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