Месси - в заявке «ПСЖ» на игру с «Лиллем», Мбаппе пропустит матч

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Маурисио Почеттино определился с заявкой команды на поединок чемпионата Франции против «Лилля». Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте парижского гранда, в этот список был включен аргентинский форвард Лионель Месси, участие которого в предстоящей игре было под вопросом.

При этом Почеттино не сможет рассчитывать на помощь другого звездного нападающего команды Килиана Мбаппе. Игрок заболел лор-инфекцией и сейчас проходит курс лечения. Его возвращение в строй ожидается на следующей неделе.

«ПСЖ» примет «Лилль» на своем поле в пятницу, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.