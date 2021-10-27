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Чемпионат Франции. 1 лига

​Названо имя игрока «ПСЖ», которого в автомобиле ограбил трансвестит

27 Октября 2021 • 16:21 Комментировать (3)
ПСЖ
...
Лилль
31.10 22:00

В среду в СМИ появилась информация о том, что один из футболистов «ПСЖ» стал жертвой ограбления. Сообщалось, что в автомобиль игрока на светофоре сел трансвестит и, угрожая похожим на оружие предметом, завладел бумажником и телефоном.

Журналист Тибо Шевийяр, который пишет для 20 Minutes, сообщил на своей страничке в «Твиттере» о том, что пострадавшим футболистом «ПСЖ» был полузащитник Андер Эррера.

В сезоне 2021/2022 32-летний Андер Эррера провёл 14 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 4 забитых гола и 2 голевых паса на партнёров.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в пятницу, 29 октября. На родном «Парк де Пренс» команда Маурисио Почеттино примет «Лилль», являющийся действующим чемпионом страны.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андер Эррера
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
27 Октября 2021 в 16:57
ай а как он узнав шо енто быв трансвестит.. ай охальник.. )))
3Tituli
27 Октября 2021 в 17:09
Возможно предмет похожий на оружие - это был кожаный писюн трансвестита. Тогда все сходится...
Милка
27 Октября 2021 в 16:46
Сюжет для новомодных фильмов
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