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Чемпионат Испании. Ла Лига

Болельщики «Барселоны» удивлены странной футболкой Феррана Торреса

18 Февраля 2022 • 23:40 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
3.65 3.75 1.95
20.02 18:15

Нападающий Ферран Торрес упустил несколько выгодных шансов в матче «Барселоны» с «Наполи», в результате чего даже расплакался после матча. Торрес расстроил болельщиков - но в то же время удивил их своей странной футболкой, в которой появился на поле во втором тайме. На ней не было ни логотипа компании Nike, ни даже хотя бы клубной эмблемы «Барселоны»!

Как уточняет El Mundo Deportivo, у каждого игрока - по две футболки на матч. И в первом тайме с футболкой Торреса все было хорошо. Что случилось во втором тайме - загадка.

Болельщики «Барселоны» заметили это и в социальных сетях данная тема обсуждалась достаточно активно, причем с иронией. Самой удачной шуткой было то, что клуб начал экономить буквально на всем, в том числе на эмблемах и краске для логотипа Nike, дабы наскрести денег для приобретения Эрлинга Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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