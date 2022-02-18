Болельщики «Барселоны» удивлены странной футболкой Феррана Торреса

Нападающий Ферран Торрес упустил несколько выгодных шансов в матче «Барселоны» с «Наполи», в результате чего даже расплакался после матча. Торрес расстроил болельщиков - но в то же время удивил их своей странной футболкой, в которой появился на поле во втором тайме. На ней не было ни логотипа компании Nike, ни даже хотя бы клубной эмблемы «Барселоны»!

Как уточняет El Mundo Deportivo, у каждого игрока - по две футболки на матч. И в первом тайме с футболкой Торреса все было хорошо. Что случилось во втором тайме - загадка.

Болельщики «Барселоны» заметили это и в социальных сетях данная тема обсуждалась достаточно активно, причем с иронией. Самой удачной шуткой было то, что клуб начал экономить буквально на всем, в том числе на эмблемах и краске для логотипа Nike, дабы наскрести денег для приобретения Эрлинга Холанна.