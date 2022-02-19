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Френки де Йонг: «Когда узнал, что Месси уходит, то не поверил»

19 Февраля 2022 • 20:42 Комментировать (1)
Валенсия
...
Барселона
3.65 3.75 1.95
Через 21 ч. 14 мин.

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поведал, что испытал шок, когда узнал о том, что Лионель Месси собирается покинуть клуб. Месси перебрался в парижский «ПСЖ» прошлым летом, покинув клуб, в котором провел всю свю карьеру.

- Сперва я подумал, что это не может быть правдой. Я был в аэропорту, встречал своего брата и отца, когда узнал эту новость. Конечно, были слухи все лето. Но все равно я не относился к ним всерьез. Когда они подтвердились, это стало шоком, - заявил де Йонг, слова которого приводит El Mundo Deportivo.

Сам Френки выступает за клуб с 2019 года, ранее он защищал цвета «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Февраля 2022 в 20:45
Не живите прошлым...
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