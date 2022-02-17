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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» следит за Кеннеди

17 Февраля 2022 • 16:20 Комментировать
Валенсия
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Барселона
3.60 3.70 2.00
20.02 18:15
Испанская «Валенсия» продолжает следить за полузащитником лондонского «Челси» Кеннеди, который в прошлом месяце вернулся в стан «синих» из аренды во «Флуминенсе».
 
Отмечается, что «летучие мыши» следили за полузащитником ещё прошлым летом, но тогда клуб не смог согласовать с «Челси» аренду до конца сезона. По сообщениям El Desmarque, главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас до сих пор заинтересован в бразильце и может вернуть к его кандидатуре ближайшим летом.
 
После возвращения из аренды Кеннеди пока что не провёл ни одного матча за «Челси». Ранее сообщалось, что футболист может быть использован в качестве альтернативы Бену Чилвелу на левом фланге обороны.
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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Кеннеди
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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