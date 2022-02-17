«Валенсия» следит за Кеннеди

Испанская «Валенсия» продолжает следить за полузащитником лондонского «Челси» Кеннеди, который в прошлом месяце вернулся в стан «синих» из аренды во «Флуминенсе».

Отмечается, что «летучие мыши» следили за полузащитником ещё прошлым летом, но тогда клуб не смог согласовать с «Челси» аренду до конца сезона. По сообщениям El Desmarque, главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас до сих пор заинтересован в бразильце и может вернуть к его кандидатуре ближайшим летом.

После возвращения из аренды Кеннеди пока что не провёл ни одного матча за «Челси». Ранее сообщалось, что футболист может быть использован в качестве альтернативы Бену Чилвелу на левом фланге обороны.