Хави: «Педри - лучший в мире на своей позиции»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценил талант полузащитника команды Педри после успешного выезда в Валенсию. «Сине-гранатовые» разгромили одноименную команду со счетом 4:1.

«Педри сейчас самый талантливый игрок в мире. Он просто великолепен. Думаю, он уже сейчас лучший на своей позиции, хотя ему всего 19 лет», - приводятся слова специалиста на странице Фабрицио Романо в «Твиттере».

В прошедшем поединке на «Месталье» Педри отдал голевую передачу. В общей сложности он провел в текущем сезоне 11 поединков, в которых отметился тремя голами и ассистом. Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2026 года.