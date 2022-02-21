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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Педри - лучший в мире на своей позиции»

21 Февраля 2022 • 08:30 Комментировать
Валенсия
1:4
Барселона
окончен

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценил талант полузащитника команды Педри после успешного выезда в Валенсию. «Сине-гранатовые» разгромили одноименную команду со счетом 4:1.

«Педри сейчас самый талантливый игрок в мире. Он просто великолепен. Думаю, он уже сейчас лучший на своей позиции, хотя ему всего 19 лет», - приводятся слова специалиста на странице Фабрицио Романо в «Твиттере».

В прошедшем поединке на «Месталье» Педри отдал голевую передачу. В общей сложности он провел в текущем сезоне 11 поединков, в которых отметился тремя голами и ассистом. Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2026 года.

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Хави Эрнандес Педри
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