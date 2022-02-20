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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» впервые победила с крупным счётом при Хави, а также установила своё уникальное достижение

20 Февраля 2022 • 21:32 Комментировать
Валенсия
1:4
Барселона
окончен

Каталонская «Барселона» подтвердила репутацию специалиста по матчам на «Месталье», выиграв с крупным счетом у «Валенсии». Это был всего лишь третий раз в этом сезоне, когда «Барселона» сумела забить четыре мяча в матче испанского чемпионата - в предыдущие разы это было в играх против «Реал Сосьедада» и мадридского «Атлетико». Но лишь во второй раз в этом сезоне «Барселона» побеждает с крупным счетом, причем в первый раз это было еще при Рональде Кумане в матче с «Леванте» - 3:0.

Таким образом, гостевой успех с «Валенсией» стал первой крупной победой «блауграны» при Хави. Он случился благодаря исключительной точности футболистов «Барселоны» - они нанесли по воротам «Валенсии» лишь шесть ударов за весь матч, однако все шесть ударов угодили в створ ворот.

Это уникальное достижение для «Барселоны», такого с ней не случалось с момента начала сбора соответствующих статистических данных.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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окончен Эспаньол 1:1 Севилья 3.50 3.20 2.20
окончен Валенсия 1:4 Барселона 3.65 3.75 1.95
Идет 82 минута Бетис 1:1 Мальорка 1.55 4.10 6.20
20.02  23:00 Атлетик Б ... Реал Сосьедад 2.42 3.10 3.25
21.02  23:00 Сельта ... Леванте 1.72 4.00 4.80
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