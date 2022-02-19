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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Монако» готов отдать 20 млн евро за защитника «Барселоны» слухи

19 Февраля 2022 • 18:39 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
3.65 3.75 1.95
Через 23 ч. 25 мин.

Судя по всему, летом «Барселоне» удастся избавиться от защитника Серджино Деста, который не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса. Ранее американцем интересовались «Бавария» и «Аякс», а теперь к предметным обсуждениям трансфера открыт представитель Лиги 1, «Монако».

По информации журналистов местной газеты Sport, монегаски готовят на переход Деста 20 миллионов евро. Отмечается, что каталонцев должна устроить эта сумма. Но, свое согласие на уход пока не дал сам футболист.

В нынешнем сезоне Дест 21 раз выходил на поле в составе «сине-гранатовых», но преимущественно получал негативные отзывы о своей игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Барселона Серджино Дест
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