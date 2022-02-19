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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Обидно, когда «Барселона» лишена поддержки фанатов»

19 Февраля 2022 • 17:39 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
3.65 3.75 1.95
Через 23 ч. 24 мин.

Защитник «Барселоны» Херард Пике обратился к болельщикам клуба, призвав их не прекращать поддерживать команду в трудные времена. В частности, испанец намекнул на слишком предвзятое отношения к некоторым игрокам.  

«Я, конечно, отчасти понимаю недовольство фанатов. Но не хотелось бы, что оно проявлялось еще до финального свистка. Обидно, когда «Барселона» лишена поддержки», - приводит слова Пике портал Goal.

Примечательно, что по ходу поединка с «Наполи» в Лиге Европы трибуны «Камп Ноу» освистали вингера Усмана Дембеле после выхода на замену. Позже наставник Хави Эрнандес встал на защиту француза.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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