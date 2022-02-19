Пике: «Обидно, когда «Барселона» лишена поддержки фанатов»

Защитник «Барселоны» Херард Пике обратился к болельщикам клуба, призвав их не прекращать поддерживать команду в трудные времена. В частности, испанец намекнул на слишком предвзятое отношения к некоторым игрокам.

«Я, конечно, отчасти понимаю недовольство фанатов. Но не хотелось бы, что оно проявлялось еще до финального свистка. Обидно, когда «Барселона» лишена поддержки», - приводит слова Пике портал Goal.

Примечательно, что по ходу поединка с «Наполи» в Лиге Европы трибуны «Камп Ноу» освистали вингера Усмана Дембеле после выхода на замену. Позже наставник Хави Эрнандес встал на защиту француза.