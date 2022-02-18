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Чемпионат Испании. Ла Лига

Адейеми отказал «Барселоне» ради перехода в «Боруссию» Дортмунд

18 Февраля 2022 • 19:48 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
3.60 3.70 1.98
20.02 18:15
Каталонская «Барселона» ранее была заинтересована в нападающем австрийского «Зальцбурга» Карима Адейеми. Как сообщает у себя в «Твиттере» Фабрицио Романо, во время зимнего трансферного окна «сине-гранатовые» хотели приобрести форварда, но получили отказ.
 
Сам Адейеми не намерен переезжать в Испанию и предпочитает перейти в Бундеслигу. На данный момент футболист практически согласовал летний трансфер в дортмундскую «Боруссию». Нападающий считает, что в стане «шмелей» у него будет больше возможностей прогрессировать.
 
Отметим, что в этом сезоне Адейеми забил 14 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Австрии.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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