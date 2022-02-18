Адейеми отказал «Барселоне» ради перехода в «Боруссию» Дортмунд

Каталонская «Барселона» ранее была заинтересована в нападающем австрийского «Зальцбурга» Карима Адейеми. Как сообщает у себя в «Твиттере» Фабрицио Романо, во время зимнего трансферного окна «сине-гранатовые» хотели приобрести форварда, но получили отказ.

Сам Адейеми не намерен переезжать в Испанию и предпочитает перейти в Бундеслигу. На данный момент футболист практически согласовал летний трансфер в дортмундскую «Боруссию». Нападающий считает, что в стане «шмелей» у него будет больше возможностей прогрессировать.

Отметим, что в этом сезоне Адейеми забил 14 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Австрии.