Это'О проиграл суд - ему придётся взять на содержание ещё одну свою дочь, уже восьмую

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера», а также «Анжи», Самюэль Это'О проиграл суд и будет вынужден признать свою восьмую дочь - Эрику де Росарио из Мадрида. Процесс длился целых четыре года.

- Я его любила, а он, когда узнал о беременности, повел себя как подонок - потребовал сделать аборт. Я заслуживала более человеческого отношения с его стороны, - пояснила мать девочки, Адилеуса де Росарио, слова которой приводит ABC.

Теперь Самюэлю придется ежемесячно перечислять 1 400 евро на содержание своей восьмой дочери. Предыдущие семь - Анни, Этьенн, Жуниор, Сона, Сьенна, Линн и Маэлль.