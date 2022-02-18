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Чемпионат Испании. Ла Лига

Это'О проиграл суд - ему придётся взять на содержание ещё одну свою дочь, уже восьмую

18 Февраля 2022 • 23:06 Комментировать (1)
Валенсия
...
Барселона
3.65 3.75 1.95
20.02 18:15

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера», а также «Анжи», Самюэль Это'О проиграл суд и будет вынужден признать свою восьмую дочь - Эрику де Росарио из Мадрида. Процесс длился целых четыре года.

- Я его любила, а он, когда узнал о беременности, повел себя как подонок - потребовал сделать аборт. Я заслуживала более человеческого отношения с его стороны, - пояснила мать девочки, Адилеуса де Росарио, слова которой приводит ABC.

Теперь Самюэлю придется ежемесячно перечислять 1 400 евро на содержание своей восьмой дочери. Предыдущие семь - Анни, Этьенн, Жуниор, Сона, Сьенна, Линн и Маэлль.
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Евро-Футбол.Ру,
Самюэль Это'О
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
19 Февраля 2022 в 00:04
Гелевый : Надо Это'О обойти, не люблю проигрывать... А-ха-ха-ха...
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