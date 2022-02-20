Намёк на возвращение былого величия: «Барселона» забила 4 мяча «Валенсии»

В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» провела, наверное, самый яркий матч сезона. В гостях у «Валенсии» каталонцы красиво завершали свои атаки. Сначала Жорди Альба начинал голевые комбинации, которые завершили Пьер-Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг. 15 минут потребовалось Обамеянгу, чтобы оформить дубль. В первом тайме у «Валенсии» отменили два гола, а после перерыва Карлос Солер и Педри обменялись меткими попаданиями.

4:1, «Барселона» догнала «Атлетико» на четвертом месте. Наставник «Валенсии» продолжает «мариновать на скамейке» Дениса Черышева.