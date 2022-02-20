Намёк на возвращение былого величия: «Барселона» забила 4 мяча «Валенсии»

В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» провела, наверное, самый яркий матч сезона. В гостях у «Валенсии» каталонцы красиво завершали свои атаки. Сначала Жорди Альба начинал голевые комбинации, которые завершили Пьер-Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг. 15 минут потребовалось Обамеянгу, чтобы оформить дубль. В первом тайме у «Валенсии» отменили два гола, а после перерыва Карлос Солер и Педри обменялись меткими попаданиями.
4:1, «Барселона» догнала «Атлетико» на четвертом месте. Наставник «Валенсии» продолжает «мариновать на скамейке» Дениса Черышева.
Протокол игры
|23'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
|32'Де Йонг Френки (0:2)
|38'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:3)
|(1:3) Солер Карлос52'
|63'Педри (1:4)
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Дьякаби Муктар•Альдерете Омар 85' (Джюмарт Эрай ( 85') •Гайя Хосе 65' (Лато Тони ( 65' ) • 76'Солер Карлос • 77'Мориба Илайкс 53' 66' (Рачич Урош ( 66') •Гильямон Уго 46' (Макси Гомес ( 46') •Хиль Бриан•Дуро Уго 85' (Андре Маркос ( 85') •Гуэдеш Гонсалу
Тер Штеген Марк-Андре•Дест Серджино • 90'Араухо Рональд • 56'Гарсия Эрик 46' (Мингеса Оскар ( 46') •Альба Жорди • 35'Гави 81' (Де Йонг Люк ( 81') •Бускетс Серхио•Де Йонг Френки 60' (Педри ( 60') •Дембеле Усман 71' (Гонсалес Нико ( 71' ) • 72'Обамеянг Пьер-Эмерик 81' (Траоре Адама ( 81') •Торрес Ферран
20 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Лишь после пропущенного был небольшой период, когда казалось Барса тяжело справляется.
Складывалось всё удачно с самого начала. Фирменный гол Обамеянга и хорошая коллективная всей линии атаки.
Пушка от Педри. Жаль, что Траоре не успел войи в ритм игры.
Всех с победой!
Торрес снова не порадовал, был человеком-невидимкой на поле. наверное так боялся снова запороть голевой момент, что решил просто эти моменты не создавать. но и без него справились.
Траоре мог бы получить шанс, но слишком далеко отпустил мяч. Френки хоть и забил гол, но был заметен мало. Альба и Дест неплохо отпахали, первый особенно.
оборона снова показала, что перемены в этой линии необходимы. дают бить, и часто. Тер Штеген сегодня был как раз хорош, спас несколько раз и на выходах хорошо работал.
что ж, сегодня мы увидели очертания той Барсы, к которой нужно стремиться. всех cules - с победой!
Совершенно согласен, что новая Барса уже уверенно просматривается.
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