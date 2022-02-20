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Чемпионат Испании. Ла Лига

Намёк на возвращение былого величия: «Барселона» забила 4 мяча «Валенсии»

20 Февраля 2022 • 20:13 Комментировать (7)
Валенсия
1:4
Барселона
окончен

В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» провела, наверное, самый яркий матч сезона. В гостях у «Валенсии» каталонцы красиво завершали свои атаки. Сначала Жорди Альба начинал голевые комбинации, которые завершили Пьер-Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг. 15 минут потребовалось Обамеянгу, чтобы оформить дубль. В первом тайме у «Валенсии» отменили два гола, а после перерыва Карлос Солер и Педри обменялись меткими попаданиями.

4:1, «Барселона» догнала «Атлетико» на четвертом месте. Наставник «Валенсии» продолжает «мариновать на скамейке» Дениса Черышева.

Протокол игры  
Валенсия 1:4Барселона
  23'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
  32'Де Йонг Френки (0:2)
  38'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:3)
(1:3) Солер Карлос52'   
  63'Педри (1:4)
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриДьякаби МуктарАльдерете Омар  85' (Джюмарт Эрай (  85') Гайя Хосе  65' (Лато Тони (  65'   76') Солер Карлос   77'Мориба Илайкс   53'  66' (Рачич Урош (  66') Гильямон Уго  46' (Макси Гомес (  46') Хиль БрианДуро Уго  85' (Андре Маркос (  85') Гуэдеш Гонсалу
Запасные: Черышев ДенисКошта ЭлдерВаскес ХесусМоскера КристианХауме ДоменекМуса ЮнусГабриэль Паулиста
Тер Штеген Марк-АндреДест Серджино   90'Араухо Рональд   56'Гарсия Эрик  46' (Мингеса Оскар (  46') Альба Жорди   35'Гави  81' (Де Йонг Люк (  81') Бускетс СерхиоДе Йонг Френки  60' (Педри (  60') Дембеле Усман  71' (Гонсалес Нико (  71'   72') Обамеянг Пьер-Эмерик  81' (Траоре Адама (  81') Торрес Ферран
Запасные: Брайтвайт МартинПуч РикардНето МурараАбдессамад ЭззалзулиТенас Арнау
20 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
779
20 Февраля 2022 в 20:25
Редкий для нас сегодняшних практически безвалидольный матч.
Лишь после пропущенного был небольшой период, когда казалось Барса тяжело справляется.
Складывалось всё удачно с самого начала. Фирменный гол Обамеянга и хорошая коллективная всей линии атаки.
Пушка от Педри. Жаль, что Траоре не успел войи в ритм игры.
Всех с победой!
pol-black
20 Февраля 2022 в 20:30
привет! с победой! после первого гола мелькнула мысль, что рано радоваться и для спокойствия счёт должен быть 0:3. и к концу первого тайма я этот счёт видел на табло ))) точно - почти без нервов )))
pol-black
20 Февраля 2022 в 20:24
сегодня игра у Барсы удалась! особенно хорош был первый тайм, когда забили три гола подряд. Обамеянг на самом деле был лучшим игроком сегодня! Дембеле тоже в первом тайме был хорош, а во втором начал филонить, не добегать и без борьбы. молодёжь на ура отработала, что Гави, что Педри. гол Педри похоронил надежды мышей. да и Барса во втором тайме свалилась к игре в оборону, почти без моментов.
Торрес снова не порадовал, был человеком-невидимкой на поле. наверное так боялся снова запороть голевой момент, что решил просто эти моменты не создавать. но и без него справились.
Траоре мог бы получить шанс, но слишком далеко отпустил мяч. Френки хоть и забил гол, но был заметен мало. Альба и Дест неплохо отпахали, первый особенно.
оборона снова показала, что перемены в этой линии необходимы. дают бить, и часто. Тер Штеген сегодня был как раз хорош, спас несколько раз и на выходах хорошо работал.
что ж, сегодня мы увидели очертания той Барсы, к которой нужно стремиться. всех cules - с победой!
779
20 Февраля 2022 в 20:28
Здравствуй, pol-black!
Совершенно согласен, что новая Барса уже уверенно просматривается.
Шарипов Тахир
20 Февраля 2022 в 20:21
Игра Барсы получилась удачной! То есть фарт был. Как были и простые ошибки. Но главное в том что сейчас команда в четверке лучших и шансы попасть в ЛЧ повышаются! Это радует!
Nashterator
20 Февраля 2022 в 20:19
Отличный матч, видна именно комбинационная игра
Misha_diablo_football
20 Февраля 2022 в 20:19
Отличный результат, пока что Хави двигается в правильном направлении...
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окончен Эспаньол 1:1 Севилья 3.50 3.20 2.20
окончен Валенсия 1:4 Барселона 3.65 3.75 1.95
Идет 12 минута Бетис 0:0 Мальорка 1.55 4.10 6.20
20.02  23:00 Атлетик Б ... Реал Сосьедад 2.42 3.10 3.25
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Сегодня, 20 Февраля
20:13 · Испания. Ла Лига
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