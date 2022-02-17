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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави пояснил, чем ему так импонирует Адама Траоре

17 Февраля 2022 • 06:47 Комментировать
Валенсия
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Барселона
3.55 3.70 2.00
20.02 18:15

Полузащитник Адама Траоре вернулся в «Барселону» после длительных скитаний по другим клубам, и сразу же взялся за дело. С его подач забивались голы как в матче с «Атлетико», так и в игре с «Эспаньолом». Наставник «Барселоны» Хави пояснил, чем ему так нравится игра Траоре.

- Он многое дает на поле. Это сильный, уже опытный игрок. Он знает, как располагаться на поле. Он грамотно двигается и уводит за собой соперников, открывая зоны. Он очень хорош в обыгрыше и он знает об этом. Это игрок, который может сказать решающее слово в матче, - считает Хави, слова которого приводит Football Espana.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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