Хави пояснил, чем ему так импонирует Адама Траоре

Полузащитник Адама Траоре вернулся в «Барселону» после длительных скитаний по другим клубам, и сразу же взялся за дело. С его подач забивались голы как в матче с «Атлетико», так и в игре с «Эспаньолом». Наставник «Барселоны» Хави пояснил, чем ему так нравится игра Траоре.

- Он многое дает на поле. Это сильный, уже опытный игрок. Он знает, как располагаться на поле. Он грамотно двигается и уводит за собой соперников, открывая зоны. Он очень хорош в обыгрыше и он знает об этом. Это игрок, который может сказать решающее слово в матче, - считает Хави, слова которого приводит Football Espana.