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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клементе: «Хави совершает стратегическую ошибку»

16 Февраля 2022 • 07:28 Комментировать
Валенсия
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Барселона
3.70 3.65 1.98
20.02 18:15

Испанский тренер Хавьер Клементе, в прошлом потренировавший с десяток испанских клубов, в числе которых был и мадридский «Атлетико», нынче тренирует национальную сборную Ливии. Он следит за тем, что происходит в испанском футболе и поделился мыслями по поводу деятельности наставника «Барселоны» Хави. По мнению Клементе, Хави вряд ли преуспеет в решении проблем клуба, потому что изначально неправильно ставит работу.

- Хави возглавил клуб с большими проблемами. Он - звезда, и от него ждут успешной работы. Но тренировать «Барселону» или «Реал» - это не работа с «Аль-Саддом». Сейчас он учится быть тренером. У него большие возможности, потому что все знают его личность. Но это приводит к тому, что он пытается учить игроков играть так, как играл он, а это неправильно. Тренер не должен поступать подобным образом, - заявил Клементе, слова которого приводит Marca.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Клементе Хави Эрнандес
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