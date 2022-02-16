Клементе: «Хави совершает стратегическую ошибку»

Испанский тренер Хавьер Клементе, в прошлом потренировавший с десяток испанских клубов, в числе которых был и мадридский «Атлетико», нынче тренирует национальную сборную Ливии. Он следит за тем, что происходит в испанском футболе и поделился мыслями по поводу деятельности наставника «Барселоны» Хави. По мнению Клементе, Хави вряд ли преуспеет в решении проблем клуба, потому что изначально неправильно ставит работу.

- Хави возглавил клуб с большими проблемами. Он - звезда, и от него ждут успешной работы. Но тренировать «Барселону» или «Реал» - это не работа с «Аль-Саддом». Сейчас он учится быть тренером. У него большие возможности, потому что все знают его личность. Но это приводит к тому, что он пытается учить игроков играть так, как играл он, а это неправильно. Тренер не должен поступать подобным образом, - заявил Клементе, слова которого приводит Marca.