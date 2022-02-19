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Френки де Йонг: «Я ожидал большего в плане выигранных трофеев, когда переходил в «Барселону»

19 Февраля 2022 • 16:06 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
3.65 3.75 1.95
20.02 18:15

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оказался разочарован результатами команды в последние несколько сезонов. Голландский футболист заявил, что его ожидания при подписании контракта с клубом не совпало с реальным положением дел.

«Да, перейти в «Барселону» - это действительно была мечта, реализации которой я безумно рад. Но, я ожидал большего в плане выигранных трофеев, когда переходил сюда. Несмотря на это, мне нравится играть за эту команду, надеюсь, так будет еще много лет», - прокомментировал де Йонг ситуацию в беседе с The Guardian.

Напомним, в текущем сезоне у «сине-гранатовых» остался всего один турнир, в котором они могут замахнуться на золотые медали – Лига Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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