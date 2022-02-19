Депай готов вернуться в «Лион»

Голландский нападающий Мемфис Депай все меньше видит себя в новой «Барселоне», которой с конца прошлого года руководит Хави. В то же время «Лион» с радостью собирает по всему свету своих сыновей - о том, что в команду могут вернуться Александр Ляказетт и Корентен Толиссо, мы уже сообщали, теперь же аналогичным путем может проследовать и Депай, который выступал в «Лионе» с 2017 до 2021 года.

Как сообщает Le Quotidien du Sport, менеджмент голландского футболиста уже связывался с администрацией «Лиона», зондируя возможность возвращения 28-летнего футболиста в стан «ткачей». При этом не стоит забывать, что его контракт с «Барселоной» действует до 2023 года.