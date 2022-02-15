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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста оценил молодых полузащитников «Барселоны»

15 Февраля 2022 • 22:15 Комментировать
Валенсия
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Барселона
3.70 3.65 1.98
20.02 18:15

Андрес Иньеста - легендарный полузащитник, вписавший свое имя в самые славные страницы каталонского суперклуба. Конечно же, Иньеста внимательно следит за тем, что происходит в «Барселоне» сегодня и кто может стать «вторым Иньестой» - человеком, который вернет клуб на те вершины, на которые подняли ее футболисты уровня Андреса и некоторых его партнеров.

Особенно импонируют Андресу такие футболисты, как Педри и Гави.

- Я общался с Педри, это очень талантливый парень, с красивым игровым стилем. Я думаю, что он покажет себя и в национальной сборной. Гави и Нико также два прекрасных игрока. Они отлично отвечают на все рабочие запросы, для их возраста они просто невероятны. Им надо продолжать расти в правильном окружении и развивать свой талант, - заявил Иньеста  в стриме испанского влогера Херарда Ромеро.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Педри Гави
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