Бускетс: «Трансфер Обамеянга - подарок для «Барселоны»

Старожил каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о приходе в команду габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. В дебютном матче против «Валенсии» африканский бомбардир отметился тремя забитыми мячами.

«Пьер старательно работает на тренировках. Ему нужна игровая практика, и он получает ее в «Барселоне». Думаю, Обамеянг поможет нам, ведь является классным футболистом. Его переход в статусе свободного агента – подарок для клуба», - приводит слова Бускетса Movistar.

Обамеянг перешел в «Барселону» из лондонского «Арсенала». С 32-летним центрфорвардом был заключен контракт до лета 2025 года.