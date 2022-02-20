Уругвайский защитник испанской «Барселоны» Рональд Араухо возвращается в строй - он включен в заявку команды на выездной матч с «Валенсией». Решение о включении его в стартовый состав будет принято накануне матча. Араухо получил травму в конце прошлой недели и был вынужден пропустить поединок с «Наполи». Его возвращение придется весьма кстати ввиду отсутствия дисквалифицированного Херарда Пике, который получил красную карточку на последних минутах дерби с «Эспаньолом».

В текущем сезоне Араухо сыграл в восемнадцати матчах чемпионата Испании, забив уже три гола - центральный защитник уверенно чувствует себя в игре на втором этаже и регулярно создает опасность при стандартах.