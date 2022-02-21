Тренер «Валенсии» - о разгроме от «Барселоны»: «Я расстроен и зол, можно проиграть, но не с таким счётом»

В поединке 25-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем домашнем стадионе принимала каталонскую «Барселону». Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. Своими впечатлениями от матча поделился наставник «летучих мышей» Хосе Бордалас.

«Мне очень жаль наших поклонников, они не заслуживают такого. Можно проиграть, но не с таким крупным счетом. Я хочу улучшить наши результаты, это моя цель. Сейчас же «Валенсия» переживает не самый лучший период. Пока я расстроен и зол. Не такого я ждал от прихода в клуб. Мы сейчас не в состоянии навязать конкуренцию командам из вершины таблицы», - цитирует тренера газета Marca.

По итогам 25 туров «Валенсия» занимает лишь 12-е место в Ла Лиге.