​Обамеянг открыл счёт голам за «Барселону»

В воскресенье вечером «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Валенсии». После первого тайма команда Хави громит своего соперника со счётом 3:0. Автором дубля стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Для габонца это первые голы за «сине-гранатовых».

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг перебрался в «Барселону» несколько недель назад. Габонец ушёл из «Арсенала» не без скандала – в последние полтора месяца в клубе форвард не играл, будучи отстранённым из-за дисциплинарного нарушения.

Следить за матчем «Валенсия» - «Барселона» можно в текстовой трансляции.