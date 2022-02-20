Хави – о победе над «Валенсией»: «Мы не были столь опасны, как в определённые моменты против «Наполи», но стали куда более эффективны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился своими мыслями касательно разгромной победы его команды в матче против «Валенсии». Наставник похвалил подопечных, но подчеркнул, что игра в их исполнении не была идеальной.

«Мы не были столь опасны, как в определённые моменты против «Наполи», но стали куда более эффективны. А так, я очень доволен и счастлив, ведь поединок был непростым. Отдельно отмечу старания Педри – это фантастика, ему всего лишь 19 лет, а он творит невообразимые вещи. Эта победа повысила моральный дух, надо сохранить такой настрой», - приводит слова Хави издание Marca.

Набранные три очка позволили «Барселоне» закрепиться в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Испании.