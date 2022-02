Раздосадованный Ферран Торрес расплакался после матча с «Наполи»

Ферран Торрес запорол несколько отличных шансов в матче «Барселоны» против «Наполи», и после матча молодой испанец был явно расстроен этим. Торрес перебрался в «Барселону» из «Манчестер Сити» за большие деньги, но пока что его КПД оставляет желать лучшего. Он смог забить «Наполи» с пенальти, но упустил несколько верных возможностей с игры, и после матча в пылу эмоций расплакался - утешать его пришлось одноклубнику, голкиперу Арнау Тенасу.

«Барселона» не сумела переиграть в домашнем матче в рамках 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» - 1:1.

Ferran Torres was visibly emotional after the match. pic.twitter.com/V4yPGsy1WU