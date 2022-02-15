«Барселона» ищет усиление в Серии А

Каталонская «Барселона» намерена ближайшим летом усилиться игроками из чемпионата Италии. По сообщениям журналиста Николы Скиры, «сине-гранатовые» рассматривают варианты с приглашением сразу нескольких футболистов из Серии А.

Одними из главных кандидатов на переход в «Барселону» являются Франк Кесси из «Милана», Маттайс де Лихт из «Ювентуса» и Стефан де Врей из «Интера». Если говорить о Кесси, то его действующий контракт с «россонери» истекает следующим летом. Что касается де Лихта, то его агент Мино Райола заявил, что футболист по окончанию сезона может сменить команду.

Ранее «Барселона» уже завершила приобретения троих игроков из АПЛ: Обамеянга, Адама Траоре и Феррана Торреса.