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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» ищет усиление в Серии А

15 Февраля 2022 • 16:09 Комментировать
Валенсия
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Барселона
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20.02 18:15
Каталонская «Барселона» намерена ближайшим летом усилиться игроками из чемпионата Италии. По сообщениям журналиста Николы Скиры, «сине-гранатовые» рассматривают варианты с приглашением сразу нескольких футболистов из Серии А.
 
Одними из главных кандидатов на переход в «Барселону» являются Франк Кесси из «Милана», Маттайс де Лихт из «Ювентуса» и Стефан де Врей из «Интера». Если говорить о Кесси, то его действующий контракт с «россонери» истекает следующим летом. Что касается де Лихта, то его агент Мино Райола заявил, что футболист по окончанию сезона может сменить команду. 
 
Ранее «Барселона» уже завершила приобретения троих игроков из АПЛ: Обамеянга, Адама Траоре и Феррана Торреса.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Стефан Де Врей Франк Кесси Маттайс де Лихт
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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