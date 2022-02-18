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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуйоль вступился за Феррана Торреса

18 Февраля 2022 • 20:58 Комментировать (1)
Валенсия
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Барселона
3.60 3.70 1.98
20.02 18:15

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес провел не самый удачный матч против «Наполи» - он забил один гол с пенальти, но также проявил большую расточительность, запоров несколько возможностей с игры. После матча он даже расплакался из-за своих неудач. Поддержать новобранца вызвался легендарный капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль, прекрасно знающий, что такое неудачные периоды и давление прессы. Он был краток, но емок.

- Ферран Торрес дарит нам много радости. Вперед «Барса»! - приводит слова Пуйоля Sport.

«Барселона» не сумела переиграть в первом матче противостояния в рамках 1/16 финала «Наполи», матч закончился ничьей 1:1.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карлес Пуйоль Ферран Торрес
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Февраля 2022 в 21:08
Не, Карлес, надо писать " Вперёд, дьяволы "... Тогда автоматом забронируете себе почетное место в ЛК ... Хе-хе...
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