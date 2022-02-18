Пуйоль вступился за Феррана Торреса

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес провел не самый удачный матч против «Наполи» - он забил один гол с пенальти, но также проявил большую расточительность, запоров несколько возможностей с игры. После матча он даже расплакался из-за своих неудач. Поддержать новобранца вызвался легендарный капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль, прекрасно знающий, что такое неудачные периоды и давление прессы. Он был краток, но емок.

- Ферран Торрес дарит нам много радости. Вперед «Барса»! - приводит слова Пуйоля Sport.

«Барселона» не сумела переиграть в первом матче противостояния в рамках 1/16 финала «Наполи», матч закончился ничьей 1:1.