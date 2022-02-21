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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия получил травму

21 Февраля 2022 • 04:47 Комментировать
Валенсия
1:4
Барселона
окончен

Эффектная победа «Барселоны» над «Валенсией» была омрачена травмой Эрика Гарсии - защитник каталонского суперклуба получил травму и был заменен в перерыве матча на Оскара Мингесу. Позже выяснилось, что у 24-го номера «Барселоны» - травма приводящей мышцы.

Она вынудит его пропустит как минимум ответный матч с «Наполи» в четверг в рамках Лиги Европы, но не исключено, что поклонникам испанского футболиста придется поскучать без него и подольше.

Впрочем, как сообщает Diario AS, уже к следующему матчу в Ла Лиге в строй должен будет вернуться отбывший дисквалификацию Пике, так что Эрик Гарсия сможет подлечиться при необходимости. Свой следующий матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет 27 февраля против «Атлетика».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрик Гарсия
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