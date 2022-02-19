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Хави: «Я слепо доверяю Феррану»

19 Февраля 2022 • 18:14 Комментировать (1)
Валенсия
...
Барселона
3.65 3.75 1.95
Через 23 ч. 24 мин.

Поединок против «Наполи» в рамках Лиги Европы запомнился болельщикам «Барселоны» целым рядом упущенных Ферраном Торресом моментов – после финального свистка футболист сам осознал свои ошибки, не сдержав эмоций.

Главный тренер команды Хави Эрнандес выступил со словами поддержки в адрес своего подопечного накануне противостояния с «Валенсией» в Ла Лиге. Он заявил, что продолжит давать шанс пришедшему зимой новичку.

«Я слепо доверяют Феррану. Он имеет огромное значение для «Барселоны», у него есть необходимые качества. Это всего лишь вопрос веры, обучения и совершенствования в реализации моментов», - сказал Хави на пресс-конференции.

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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
19 Февраля 2022 в 18:48
выражение «слепо доверять» имеет ярко выраженный негативный оттенок, а в приводимых здесь словах Хави никакого нехорошего смысла нет.
«безоговорочно доверять» или хотя бы «полностью доверять» в данном случае были бы правильнее.
хотя, кому это я.
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