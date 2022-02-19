Хави: «Я слепо доверяю Феррану»

Поединок против «Наполи» в рамках Лиги Европы запомнился болельщикам «Барселоны» целым рядом упущенных Ферраном Торресом моментов – после финального свистка футболист сам осознал свои ошибки, не сдержав эмоций.

Главный тренер команды Хави Эрнандес выступил со словами поддержки в адрес своего подопечного накануне противостояния с «Валенсией» в Ла Лиге. Он заявил, что продолжит давать шанс пришедшему зимой новичку.

«Я слепо доверяют Феррану. Он имеет огромное значение для «Барселоны», у него есть необходимые качества. Это всего лишь вопрос веры, обучения и совершенствования в реализации моментов», - сказал Хави на пресс-конференции.