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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави настраивается на победу в Валенсии

20 Февраля 2022 • 07:56 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
3.65 3.75 1.95
Через 10 ч. 6 мин.

Наставник «Барселоны» Хави надеется на то, что в матче с «Валенсией» его команде удастся выиграть. Статистика благоволит «Барселоне», так как за последние тринадцать лет она проиграла там лишь один раз, в январе 2020 года. Однако в этом сезоне у «Барселоны» немало проблем, в связи с чем подобные статистические аналогии не совсем надежны. Хави четко обозначил приоритетную цель - место в четверке лучших по итогам сезона.

- Сейчас важен каждый матч, потому что мы хотим быть в четверке лучших по итогам сезона. Нам очень нужна победа, но с «Валенсией» будет нелегко, у них очень интересный тренер. Матч будет тяжелым, - считает Хави, слова которого приводит Marca.

Матч между «Валенсией» и «Барселоной» состоится сегодня, 20 февраля, в 19:15 по московскому времени, следить за ним можно будет по лайв-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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20.02  16:00 Эспаньол ... Севилья 3.55 3.35 2.17
20.02  18:15 Валенсия ... Барселона 3.45 3.65 2.09
20.02  20:30 Бетис ... Мальорка 1.60 4.10 5.80
20.02  23:00 Атлетик Б ... Реал Сосьедад 2.42 3.10 3.25
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