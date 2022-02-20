Хави настраивается на победу в Валенсии

Наставник «Барселоны» Хави надеется на то, что в матче с «Валенсией» его команде удастся выиграть. Статистика благоволит «Барселоне», так как за последние тринадцать лет она проиграла там лишь один раз, в январе 2020 года. Однако в этом сезоне у «Барселоны» немало проблем, в связи с чем подобные статистические аналогии не совсем надежны. Хави четко обозначил приоритетную цель - место в четверке лучших по итогам сезона.

- Сейчас важен каждый матч, потому что мы хотим быть в четверке лучших по итогам сезона. Нам очень нужна победа, но с «Валенсией» будет нелегко, у них очень интересный тренер. Матч будет тяжелым, - считает Хави, слова которого приводит Marca.

Матч между «Валенсией» и «Барселоной» состоится сегодня, 20 февраля, в 19:15 по московскому времени, следить за ним можно будет по лайв-трансляции.