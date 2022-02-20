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Обамеянг - четвёртый футболист в 21-м веке, забивавший в четырех из Топ-5 европейских лиг

20 Февраля 2022 • 19:26 Комментировать (1)
Валенсия
1:4
Барселона
окончен

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет своим голам за новый клуб - он забил уже два мяча в первом тайме матча «Барселоны» с «Валенсией», став, тем самым, всего лишь четвертым игроком в 21-м веке, которому удалось отличиться сразу в четырех из пяти лучших европейских чемпионатов.

Теперь на его счету, помимо двух мячей в Ла Лиге, 68 голов в АПЛ, 98 голов в Бундеслиге и еще 41 во французской Лиге 1, где он выступал сразу за несколько команд. Такое удавалось лишь еще троим игрокам - черногорцу Стевану Йоветичу, который забивал также в Серии А, Миши Бачуайи и Хамес Родригес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
20 Февраля 2022 в 20:14
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