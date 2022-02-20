Обамеянг - четвёртый футболист в 21-м веке, забивавший в четырех из Топ-5 европейских лиг

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет своим голам за новый клуб - он забил уже два мяча в первом тайме матча «Барселоны» с «Валенсией», став, тем самым, всего лишь четвертым игроком в 21-м веке, которому удалось отличиться сразу в четырех из пяти лучших европейских чемпионатов.

Теперь на его счету, помимо двух мячей в Ла Лиге, 68 голов в АПЛ, 98 голов в Бундеслиге и еще 41 во французской Лиге 1, где он выступал сразу за несколько команд. Такое удавалось лишь еще троим игрокам - черногорцу Стевану Йоветичу, который забивал также в Серии А, Миши Бачуайи и Хамес Родригес.