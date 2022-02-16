Хави о Дембеле «До конца сезона он будет важным игроком»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави защитил своего подопечного Усмана Дембеле, который, вероятно, покинет команду в конце сезона после скандала с руководством. Напомним, что ранее француз отказался подписывать новый контракт, который истекает по окончанию сезона.

«Дембеле будет важным игроком до конца сезона, я уверен. Его ситуация с контрактом не влияет на общее положение дел», – заявил Хави на своей пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Наполи».

Напомним, что одним из главных претендентов на Дембеле является лондонский «Челси», чей наставник Томас Тухель не прочь воссоединиться с футболистом, вместе с которым работал в дортмундской «Боруссии».