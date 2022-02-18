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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» готова сделать Холанна самым высокооплачиваемым игроком команды слухи

18 Февраля 2022 • 23:16 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
3.65 3.75 1.95
20.02 18:15

«Барселона» до сих пор планирует опередить конкурентов в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Как и раньше, норвежец считается ключевой фигурой в проекте перестройки каталонской команды.

Как стало известно журналистам испанской газеты Sport, «сине-гранатовые» готовы потратить огромные ресурсы на трансфер Холанна. «Барселона» намерена активировать клаузулу в контракте форварда, а также выплатить комиссионные отцу футболиста и его агенту Мино Райоле.

Более того, гранд Ла Лиги согласен предложить норвежцу щедрые условия личного соглашения. В Испании Холанн сможет получать 20 миллионов евро чистыми за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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