«Барселона» до сих пор планирует опередить конкурентов в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Как и раньше, норвежец считается ключевой фигурой в проекте перестройки каталонской команды.

Как стало известно журналистам испанской газеты Sport, «сине-гранатовые» готовы потратить огромные ресурсы на трансфер Холанна. «Барселона» намерена активировать клаузулу в контракте форварда, а также выплатить комиссионные отцу футболиста и его агенту Мино Райоле.

Более того, гранд Ла Лиги согласен предложить норвежцу щедрые условия личного соглашения. В Испании Холанн сможет получать 20 миллионов евро чистыми за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в составе.