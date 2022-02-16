«Барселона» продолжает активные поиски усиления линии обороны команды. На радар скаутов клуба попал защитник «Наполи» Калиду Кулибали, у которого летом 2023 года истекает срок действия трудового договора с итальянцами.

Испанский гранд намерен воспользоваться этой ситуацией, убедив футболиста сменить чемпионат, об этом сообщает местное издание Mundo Deportivo. Примечательно, что в одном из интервью Кулибали изъявил желание продолжить карьеру в Неаполе.

Но, если же сенегалец решится на кардинальные меры, то «сине-гранатовым» придется заплатить за его трансфер не менее 40 миллионов евро.