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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали попал в сферу интересов «Барселоны» слухи

16 Февраля 2022 • 22:40 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
3.55 3.70 2.00
20.02 18:15

«Барселона» продолжает активные поиски усиления линии обороны команды. На радар скаутов клуба попал защитник «Наполи» Калиду Кулибали, у которого летом 2023 года истекает срок действия трудового договора с итальянцами.

Испанский гранд намерен воспользоваться этой ситуацией, убедив футболиста сменить чемпионат, об этом сообщает местное издание Mundo Deportivo. Примечательно, что в одном из интервью Кулибали изъявил желание продолжить карьеру в Неаполе.

Но, если же сенегалец решится на кардинальные меры, то «сине-гранатовым» придется заплатить за его трансфер не менее 40 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Калиду Кулибали
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