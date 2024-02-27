Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может перебраться в «Барселону».

Контракт француза с туринским клубом истекает по окончании текущего сезона. Как информирует журналист Адриан Санчес, недавно услуги 28-летнего футболиста были предложены «Барселоне» через посредника. То же самое происходило и в прошлом году, но тогда Рабио остался в «Ювентусе», продлив истекавший договор. Считается, что в каталонском клубе высоко оценивают способности хавбека.

Адриен Рабио записал на свой счёт четыре ассиста и три забитых мяча в 23 поединках за «бьянконери» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.