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«Барселоне» предложили звёздного игрока «Ювентуса» слухи

27 Февраля 2024 • 21:12 Комментировать (1)
Наполи
...
Ювентус
03.03 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может перебраться в «Барселону».

Контракт француза с туринским клубом истекает по окончании текущего сезона. Как информирует журналист Адриан Санчес, недавно услуги 28-летнего футболиста были предложены «Барселоне» через посредника. То же самое происходило и в прошлом году, но тогда Рабио остался в «Ювентусе», продлив истекавший договор. Считается, что в каталонском клубе высоко оценивают способности хавбека.

Адриен Рабио записал на свой счёт четыре ассиста и три забитых мяча в 23 поединках за «бьянконери» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

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Ювентус Барселона Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ando Loko
27 Февраля 2024 в 21:14
Такое бесхарактерное дерьмо точно клубу не нужно.
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