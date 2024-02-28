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​Кьеза досрочно завершил тренировку «Ювентуса» из-за повреждения

28 Февраля 2024 • 15:45 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
03.03 22:45

Неприятные новости для фанатов «Ювентуса». Атакующий полузащитник Федерико Кьеза досрочно завершил вторничную тренировку после того, как он получил болезненный удар по правой лодыжке от Алекса Сандро. Кьеза покинул поле с болью, причём двум представителям штаба «старой синьоры» пришлось взять игрока под руки. Соответствующее видео опубликовал в социальных сетях журналист Джованни Альбанезе.

В ближайшее время наверняка появится информация о том, насколько серьёзным является повреждение Кьезы. В этом сезоне 26-летний футболист провёл 22 матча, в которых забил шесть голов и отдал два голевых паса.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 3 марта – против «Наполи» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза

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