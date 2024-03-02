Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о ситуации со своим контрактом, который истекает летом 2025 года.

«Как только руководство примет решение, мне о нём сообщат. Для ясности скажу всем, что мы пока не обсуждали будущее. У меня есть ещё один год по контракту, но сейчас самое главное – завершить сезон максимально лучшим образом. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы финишировать вторыми. Это будет отличный результат», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

В настоящий момент «Ювентус» находится на втором месте в итальянской Серии А. Ранее ходили слухи о том, что летом команду может возглавить Антонио Конте.