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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри рассказал о ситуации со своим контрактом

02 Марта 2024 • 15:58 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
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03.03 22:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о ситуации со своим контрактом, который истекает летом 2025 года.

«Как только руководство примет решение, мне о нём сообщат. Для ясности скажу всем, что мы пока не обсуждали будущее. У меня есть ещё один год по контракту, но сейчас самое главное – завершить сезон максимально лучшим образом. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы финишировать вторыми. Это будет отличный результат», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

В настоящий момент «Ювентус» находится на втором месте в итальянской Серии А. Ранее ходили слухи о том, что летом команду может возглавить Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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