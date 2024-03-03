Горецка пока не думает о переходе в «Ювентус»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка пока не думает о переходе в туринский «Ювентус». По информации от журналиста Максимилиана Коха, эта тема в данный момент не обсуждается.

Ранее сообщалось, что летом «Ювентус» хотел бы приобрести у «Баварии» полузащитника, который был недоволен своим положением под руководством Томаса Тухеля. Тем не менее, после смены наставника всё может измениться.

Горецка в настоящий момент сфокусирован на том, чтобы помочь «Баварии» закончить сезон как можно лучше. В этом розыгрыше немецкой Бундеслиги 29-летний полузащитник отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.