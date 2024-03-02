Агент Аллегри рассказал, будет ли Массимилиано тренировать «Ювентус» в следующем сезоне

Джованни Бранкини, агент главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, рассказал о слухах вокруг будущего своего клиента. Напомним, действующий контракт итальянского специалиста со «старой синьорой» истекает летом 2025 года.

«Останется ли Аллегри в «Ювентусе» на следующий сезон? Я думаю, что да. Возможно, у клуба уже есть кандидат на замену. Посмотрим, как будет действовать «Ювентус». У Массимилиано есть контракт, и он уже доказал свою связь с клубом. Команды меняют тренера в тот период, когда он никого не устраивает. Я не понимаю, как сейчас можно быть недовольным результатами Аллегри», – цитирует агента журналист Николо Скира.