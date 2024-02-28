«Ювентус» близок к продлению контракта с ключевым игроком

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович готов поставить подпись под новым контрактом с клубом.

По имеющимся данным, боссы «бьянконери» уже давно работают над новым договором серба, однако в качестве преграды выступала финансовая составляющая: в «Ювентусе» хотели бы сократить зарплату игрока путём её распределения на более длительный срок. Согласно обновлённым сведениям La Gazzetta dello Sport, сейчас стороны близки к договорённости. Ожидается, что 24-летний футболист подпишет новое соглашение, рассчитанное до 2028 года. Форвард хочет связать своё будущее с туринским клубом.

В активе Душана Влаховича 15 забитых мячей и три результативные передачи в 25 матчах нынешней кампании.