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«Ювентус» близок к продлению контракта с ключевым игроком слухи

28 Февраля 2024 • 02:48 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
03.03 22:45

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович готов поставить подпись под новым контрактом с клубом.

По имеющимся данным, боссы «бьянконери» уже давно работают над новым договором серба, однако в качестве преграды выступала финансовая составляющая: в «Ювентусе» хотели бы сократить зарплату игрока путём её распределения на более длительный срок. Согласно обновлённым сведениям La Gazzetta dello Sport, сейчас стороны близки к договорённости. Ожидается, что 24-летний футболист подпишет новое соглашение, рассчитанное до 2028 года. Форвард хочет связать своё будущее с туринским клубом.

В активе Душана Влаховича 15 забитых мячей и три результативные передачи в 25 матчах нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
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