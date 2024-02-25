Аллегри назвал очень важной победу «Ювентуса» в матче с «Фрозиноне»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после матча 26-го тура чемпионата Италии с «Фрозиноне» (3:2).

По словам специалиста, эта победа очень важна для туринского клуба, так как команде в последнее время не хватает положительных результатов.

Также тренер отметил, что несмотря на давление со стороны соперника, его подопечные выдержали этот натиск и сумели взять три очка, которые пригодятся для успешного выступления в сезоне.

«Нам предстоят ещё 12 игр и несколько матчей с конкурентами. По итогам сезона второе место было бы важным», – приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Добавим, что в следующем туре «Ювентус» сыграет с «Наполи». Встреча состоится 3 марта.