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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Ругани: «Даниэле делает всё для продления контракта с «Ювентусом»

27 Февраля 2024 • 11:43 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
03.03 22:45

Давиде Торкиа, агент центрального защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, высказался о слухах о будущем своего клиента. Напомним, итальянец в конце сезона может стать свободным агентом, ведь у него истекает контракт со «старой синьорой».

«Мы готовы встретиться с «Ювентусом». Даниэле делает всё возможное для того, чтобы заслужить продление. У нас отличные отношения с клубом, мы ждём звонка и готовы к переговорам», – цитирует агента журналист Николо Скира.

29-летний Ругани в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии провёл 13 матчей из 26 возможных, где отметился двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Даниэле Ругани

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