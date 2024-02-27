Агент Ругани: «Даниэле делает всё для продления контракта с «Ювентусом»

Давиде Торкиа, агент центрального защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, высказался о слухах о будущем своего клиента. Напомним, итальянец в конце сезона может стать свободным агентом, ведь у него истекает контракт со «старой синьорой».

«Мы готовы встретиться с «Ювентусом». Даниэле делает всё возможное для того, чтобы заслужить продление. У нас отличные отношения с клубом, мы ждём звонка и готовы к переговорам», – цитирует агента журналист Николо Скира.

29-летний Ругани в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии провёл 13 матчей из 26 возможных, где отметился двумя забитыми голами.