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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Болоньи»

29 Февраля 2024 • 12:25 Комментировать
Аталанта
...
Болонья
03.03 20:00

Туринский «Ювентус» всё ещё интересуется полузащитником «Болоньи» Льюисом Фергюсоном. По информации от журналиста Николо Скиры, летом «старая синьора» вполне может приобрести перспективного шотландца.

Сообщается, что «Ювентус» несколько раз посылал своих скаутов для наблюдения над игрой 24-летнего полузащитника. Спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли провёл несколько позитивных переговоров с агентами футболиста.

Фергюсон является одним из лучших игроков «Болоньи» в нынешнем сезоне. В этом розыгрыше итальянской Серии А полузащитник записал на свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.

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