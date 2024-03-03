«Наполи» и «Ювентус» огласили стартовые составы на очную битву

В воскресенье, 3 марта, «Наполи» примет у себя дома «Ювентус» в рамках 27-го тура чемпионата Италии.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет (вр), ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан, Оливера, Замбо-Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Стартовый состав «Ювентуса»: Щесны (вр), Бремер, Ругани, Алекс Сандро, Камбьясо, Алькарас, Локателли, Миретти, Айлинг, Влахович, Кьеза.

Матч между «Наполи» и «Ювентусом» должен будет стартовать в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию поединка, которую организует портал LiveResult.

Напомним, в первом круге «Ювентус» одолел на своем поле «Наполи» со счетом 1:0.