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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» и «Ювентус» огласили стартовые составы на очную битву

03 Марта 2024 • 22:04 Комментировать
Наполи
0:0
Ювентус
1 2.45 X 3.15 2 3.25
1-й тайм

В воскресенье, 3 марта, «Наполи» примет у себя дома «Ювентус» в рамках 27-го тура чемпионата Италии.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет (вр), ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан, Оливера, Замбо-Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Осимхен, Кварацхелия. 

Стартовый состав «Ювентуса»: Щесны (вр), Бремер, Ругани, Алекс Сандро, Камбьясо, Алькарас, Локателли, Миретти, Айлинг, Влахович, Кьеза.  

Матч между «Наполи» и «Ювентусом» должен будет стартовать в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию поединка, которую организует портал LiveResult.

Напомним, в первом круге «Ювентус» одолел на своем поле «Наполи» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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