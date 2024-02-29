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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио может остаться в «Ювентусе» при одном условии

29 Февраля 2024 • 11:21 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
03.03 22:45

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может остаться в «старой синьоре» на следующий сезон при одном условии. По информации от Il Corriere dello Sport, французский хавбек может подписать новый контракт, если получит капитанскую повязку.

Продление соглашения не напрямую зависит от роли капитана, но предложенная повязка может подтолкнуть футболиста к подписанию нового контракта. Напомним, действующее соглашение Рабио с «Ювентусом» истекает по окончании нынешнего сезона.

В этом розыгрыше чемпионата Италии 28-летний Рабио отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио

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