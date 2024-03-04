​Влахович: «Я хочу стать большим нападающим»

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата действующий чемпион «Наполи» напомнил о себе - команда обыграла «Ювентус» со счетом 2:1. К сожалению, сербский нападающий Душан Влахович упустил несколько выгодных возможностей. После матча игрок не отказался комментировать свои промахи, но подчеркнул, что неудачи не остановят его на пути к своей цели - стать большим нападающим.

- Я забиваю в 9 из 10 таких ситуаций. Конечно, надо прибавить, я буду еще усерднее работать и голы придут. Я хочу стать большим нападающим, - цитирует слова Влаховича Juvenews.Eu.

Напомним, что Влахович выступает за туринский «Ювентус» с января 2022 года, ранее он защищал цвета «Фиорентины».