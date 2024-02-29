Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может сменить клубную прописку предстоящим летом.

Как утверждает журналист Экрем Конур, неаполитанский клуб рассматривает вариант с бесплатным трансфером итальянского хавбека, у которого истекает трудовой договор в конце текущего сезона. При этом сообщается, что летом за Жоржиньо будут бороться клубы из АПЛ, Турции и Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 Жоржиньо появился на поле в 25 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором одного ассиста.

Стоит сказать, что ранее агент футболиста не стал исключать возможное возвращение игрока в Италию.