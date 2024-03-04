Гол Кварацхелии помог «Наполи» переиграть «Ювентус»

В центральном матче 27-го тура Серии А «Наполи» принимал «Ювентус» и почти всё время контролировал мяч, но не имел преимущества по ударам. В начале игры Федерико Кьеза с правого фланга навесил в центр штрафной, Душан Влахович выиграл воздух, но не попал в правый угол ворот. Маттео Политано со штрафного не смог пробить голкипера, как и его одноклубник на добивании. Влахович слева убегал к воротам и перебросил кипера. Вот только мяч попал в штангу. В конце первого тайма Хвича Кварацхелия подкараулил вынос мяча от ворот и с левого угла штрафной в касание поразил ближний угол ворот - 1:0. До конца второго тайма хорошие моменты имели Влахович и Андреа Камбьяссо - промахи. Федерико Кьеза справа прорывался к воротам, игра в пас с Карлосом Алькарасом и удар в дальний угол - 1:1. Джозеф Боэнде в штрафной наступил на ногу Виктору Осимхену - пенальти. Пострадавший с «точки» не смог переиграть вратаря, но Джакомо Распадори добил - 2:1.

«Наполи» рванул сразу на седьмое место, а противник пока еще второй после очередного неудачного матча.