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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия забил во втором матче подряд

03 Марта 2024 • 23:41 Комментировать
Наполи
2:1
Ювентус
окончен

Сегодня, 3 марта, «Наполи» принимает на своём поле «Ювентус» в рамках 27-го тура чемпионата Англии.

По итогам первого тайма счет 1:0 в пользу неаполитанцев. Автором единственного забитого мяча стал вингер Хвича Кварацхелия, который отличился на 43-й минуте. Для грузинского футболиста этот гол стал третьим в последних двух матчах Серии А. Стоит сказать, что в ходе текущего сезона Кварацхелия впервые смог забить в двух встречах чемпионата кряду.

Сейчас Кварацхелия проводит свой 25-й матч в нынешнем розыгрыше Серии А. В этих встречах игрок девять раз поразил сетку ворот соперников и стал автором шести ассистов.

Следить за всеми событиями матча «Наполи» - «Ювентус» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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