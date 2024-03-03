Кварацхелия забил во втором матче подряд

Сегодня, 3 марта, «Наполи» принимает на своём поле «Ювентус» в рамках 27-го тура чемпионата Англии.

По итогам первого тайма счет 1:0 в пользу неаполитанцев. Автором единственного забитого мяча стал вингер Хвича Кварацхелия, который отличился на 43-й минуте. Для грузинского футболиста этот гол стал третьим в последних двух матчах Серии А. Стоит сказать, что в ходе текущего сезона Кварацхелия впервые смог забить в двух встречах чемпионата кряду.

Сейчас Кварацхелия проводит свой 25-й матч в нынешнем розыгрыше Серии А. В этих встречах игрок девять раз поразил сетку ворот соперников и стал автором шести ассистов.

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