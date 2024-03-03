Отец Хвичи: «Я думаю, что мой сын летом останется в «Наполи»

Бадри Кварацхелия, отец вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о слухах насчёт будущего своего сына. Напомним, грузина связывают с возможным уходом из стана «партенопеи» ближайшим летом.

«Я думаю, что мой сын летом останется в «Наполи». Если в будущем он решит принять другое решение и уйти, я поддержу любой его выбор», – цитирует Кварацхелию старшего журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кварацхелия отметился 8 голами и 4 результативными передачами. «Наполи» сейчас располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата.