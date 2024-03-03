Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Отец Хвичи: «Я думаю, что мой сын летом останется в «Наполи»

03 Марта 2024 • 14:09 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
1 2.45 X 3.15 2 3.25
Через 7 ч. 54 мин.

Бадри Кварацхелия, отец вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о слухах насчёт будущего своего сына. Напомним, грузина связывают с возможным уходом из стана «партенопеи» ближайшим летом.

«Я думаю, что мой сын летом останется в «Наполи». Если в будущем он решит принять другое решение и уйти, я поддержу любой его выбор», – цитирует Кварацхелию старшего журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кварацхелия отметился 8 голами и 4 результативными передачами. «Наполи» сейчас располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Бадри Кварацхелия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Марта
13:01
Горецка пока не думает о переходе в «Ювентус»
02:49
Наполи - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:38
Актуальный прогноз и ставка на матч Наполи – Ювентус чемпионата Италии – 3 марта 2024
02 Марта
21:10
Ставка и прогноз на точный счёт матча Наполи — Ювентус чемпионата Италии — 3 марта 2024
16:48
Агент Аллегри рассказал, будет ли Массимилиано тренировать «Ювентус» в следующем сезоне
15:58
Аллегри рассказал о ситуации со своим контрактом
14:31
Аллегри – о дисквалификации Погба: «Футбол потерял экстраординарного игрока»
11:00
«Наполи» - «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle
01 Марта
23:46
Игрок «Наполи» Линдстрём: «В детстве я болел за «Ливерпуль» и восхищался Джеррардом»
22:05
Гранды Серии А поспорят с клубами АПЛ за Эн-Несири
29 Февраля
23:19
Президент «Наполи» де Лаурентис рассказал, какая сумма отступных прописана в контракте Осимхена
22:52
Солтмурад Бакаев — о Кварацхелии: «Мне он как брат, ингуши и грузины близки»
22:24
В сборной Франции отреагировали на дисквалификацию Погба
20:26
Каррера рассказал, продолжит ли карьеру Погба после дисквалификации 1
16:10
«Наполи» хочет бесплатно подписать Жоржиньо
12:25
«Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Болоньи»
11:21
Рабио может остаться в «Ювентусе» при одном условии
28 Февраля
23:29
«Ювентус» установил солидный ценник на перспективного Суле
15:45
​Кьеза досрочно завершил тренировку «Ювентуса» из-за повреждения
11:42
«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда
02:48
«Ювентус» близок к продлению контракта с ключевым игроком
27 Февраля
21:12
«Барселоне» предложили звёздного игрока «Ювентуса» 3
11:43
Агент Ругани: «Даниэле делает всё для продления контракта с «Ювентусом»
26 Февраля
12:24
«Ювентус» требует 60 миллионов евро за трансферную цель «Арсенала» 1
25 Февраля
18:50
Аллегри назвал очень важной победу «Ювентуса» в матче с «Фрозиноне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НАПОЛИ ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20 мин
Верона Верона
Сассуоло Сассуоло
0
0
2.11 3.55 3.20
Видео
03.03.24 в 17:00
Эмполи Эмполи
Кальяри Кальяри
2.12 3.40 3.30
Видео
03.03.24 в 17:00
Фрозиноне Фрозиноне
Лечче Лечче
2.12 3.55 3.15
Видео
03.03.24 в 20:00
Аталанта Аталанта
Болонья Болонья
1.75 3.70 4.40
Видео
03.03.24 в 22:45
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
2.50 3.15 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Марта
14:09 · Италия. Серия А
Отец Хвичи: «Я думаю, что мой сын летом останется в «Наполи»
13:01 · Италия. Серия А
Горецка пока не думает о переходе в «Ювентус»
12:57 · Германия. Бундеслига
Кюизанс: «С переходом в «Баварию» я получил отличный шанс, но я его упустил»
11:28 · Италия. Серия А
«Рома» хочет продлить контракт с Дибалой до 2027 года
10:39 · Италия. Серия А
Хвича ведёт переговоры с «Наполи» о новом контракте
09:58 · Италия. Серия А
«Наполи» оценил своего нападающего в 130 миллионов евро
08:30 · Италия. Серия А
В «Интере» приняли решение по Симоне Индзаги
01:07 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ не отказались от идеи подписания звёздного полузащитника «Интера»
00:51 · Италия. Серия А
«Торино» с «Фиорентиной» не порадовали голами
00:23 · Италия. Серия А
Капитан «Ромы» Пеллегрини: «Всегда знал, что де Росси станет отличным тренером»
02 Марта
23:50 · Италия. Серия А
Де Росси: «Нельзя отрицать, что Дибала – игрок другого уровня»
23:29 · Англия. Премьер-лига
Семь топ-клубов готовы поспорить за Скальвини слухи
23:09 · Италия. Серия А
Де Росси: «Мне не пришлось восстанавливать настрой команды после Моуринью»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Лукаку забил 10+ голов в чемпионате в 11 из последних 12 сезонов
22:12 · Италия. Серия А
​«Рома» оставила не у дел «Монцу»
Все новости
Рекомендуем